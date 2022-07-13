Afyonkarahisar'da tarım aracının devrilmesi sonucu dede ve torun yaralandı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu dede ve torun yaralandı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu dede ve torun yaralandı. Yüksel Gümüş idaresindeki tarım aracı, Yavuz Selim Mahallesi'nde devrildi. Kazada, sürücü ile yanındaki torunu Yüksel Gümüş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Kadir Kiper - Güncel Karahisar Gümüş Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afyonkarahisar'da tarım aracının devrilmesi sonucu dede ve torun yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.