Afyonkarahisar'da tarım aracının devrilmesi sonucu dede ve torun yaralandı
AA - Kadir Kiper - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu dede ve torun yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu dede ve torun yaralandı.
Yüksel Gümüş idaresindeki tarım aracı, Yavuz Selim Mahallesi'nde devrildi.
Kazada, sürücü ile yanındaki torunu Yüksel Gümüş yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Kadir Kiper - Güncel