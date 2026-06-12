Haberler

Afyonkarahisar'da 150 sikke ve obje ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 150 sikke ve obje ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 150 sikke ve obje, 4 define arama çubuğu, el dedektörü ve yeraltı görüntüleme cihazı ele geçirildi. İ.Ç. ve M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, tarihi eser niteliğinde sikke ve objenin bulundurulduğu bilgisi üzerine Salar beldesindeki adrese operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 150 sikke ve obje, 4 define arama çubuğu, el dedektörü ve yeraltı görüntüleme cihazı ele geçirildi.

Ekipler, İ.Ç. ve M.Ç'ye yasal işlem uyguladı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü

CHP'de ihraç depremi! 2 kritik ismin koltuğu gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası maçında gözlerden kaçmayan detay

Dünya Kupası maçında gözlerden kaçmayan detay! Ortalık karıştı
Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı

Bahçede kanlar içinde bulundu! Yanındaki detay kafaları karıştırdı
Osmaneli'nde demir çelik fabrikasında şiddetli patlama: 3 işçi yaralandı

Demir çelik fabrikasında patlama
Tayland Prensesi Bajrakitiyabha, 47 yaşında hayatını kaybetti

Kraliyette deprem! Veliaht Prenses 47 yaşında hayatını kaybetti
Dünya Kupası'nın ilk gününe tribünler damga vurdu

Gol sevinçleri olay oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler şaşırdı! Aylar içinde bambaşka biri oldu

Cezaevinden çıkan Erden Timur'u görenler tanıyamadı
Dünya Kupası'nda hakemin kafasındaki kamera merak konusu oldu! İşte yeni teknolojinin amacı

Geceye damga vuran görüntü! İşte nedeni