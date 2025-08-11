Afyonkarahisar'da Seyir Halindeki Tırda Yangın

Afyonkarahisar'da Seyir Halindeki Tırda Yangın
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz bilinmezken, tır kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen tırın dorsesi, Afyonkarahisar - Konya kara yolunun Eber köyü yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Kadir Kiper - Güncel
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti

Depremde değil, hasar gören camiyi incelerken hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.