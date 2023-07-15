Afyonkarahisar'da şarampole devrilen tırda 2 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen tırda bulunan biri çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde şarampole devrilen tırdaki biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.A, (50) idaresindeki 42 Z 2324 plakalı tır, Karahacılı köyü yakınlarında tekerinin patlaması sonucu şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.A, (7) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati bir tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Afyonkarahisar'da "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" yapıldı
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 288 polisin katıldığı uygulamada 57 metruk binayı kontrol etti, 79 araç ve 708 kişi sorguladı.
Denetimlerde 3 araca ceza kesilirken, bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.