Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA - Kadir Kiper - Güncel
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
A.T. (63), idaresindeki 31 AJB 662 plakalı otomobil, Cumhuriyet köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.A. (47), yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Kadir Kiper - Güncel