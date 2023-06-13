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Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçeye bağlı Kurucaova köyünde sağanak nedeniyle sokaklar su altında kaldı.

Köyde Mehmet Kılıçaslan'ın evinin önündeki buzdolabı ve çamaşır makinesini sel sularının sürükleyerek götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Su baskınının ardından Bolvadin Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından iş makineleriyle köyde temizlik çalışması başlatıldı.

Sel nedeniyle bazı tarım alanlarında da zarar oluştu.

Kaynak: AA / Mahir Uç - Güncel

Mehmet Kılıçaslan Kurucaova Karahisar Güncel Haberler

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