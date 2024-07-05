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Afyonkarahisar'da Rehabilite Edilen Kuşlar Doğaya Salındı

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Afyonkarahisar'da tedavileri, bakımları ve rehabilitasyonları tamamlanan 45 kerkenez, 14 kulaklı orman baykuşu ve 1 şahin doğaya salındı. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavisi tamamlanan kuşların doğaya salınması dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

AFYONKARAHİSAR'da tedavileri, bakımları ve rehabilitasyonları tamamlanan 45 kerkenez, 14 kulaklı orman baykuşu ve 1 şahin doğaya salındı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavisi tamamlanan kuşların doğaya salınması dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 5. Bölge Müdür Yardımcısı Abdullah Gedil, DKMP Afyonkarahisar Şube Müdürü Okan Yılmaz, AKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Civelek, AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin ve öğrenciler katıldı. Protokol üyelerinin bazı kuşları bırakmalarının ardından kafeslerin kapıları açıldı ve kuşlar doğaya kanat çırptı.

AKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Civelek, AKÜREM'in önemli bir görevi ifa ettiğini dile getirerek, "Bildiğiniz üzere Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Afyon Kocatepe Üniversitesi iş birliği ile kurulmuş bir birim. Aslında buraya birim demek de haksızlık. Çünkü Türkiye'de gerçek anlamda hastane konseptinde doğa koruma ve rehabilitasyon faaliyetlerini sürdüren en önemli merkez. Afyon bölgesi de biliyorsunuz bu anlamda çok ciddi bir doğal yaşamın çeşitliliğinin olduğu bölge. Tabii sadece biz Afyonkarahisar'a değil AKÜREM Müdürlüğümüz ve DKMP Müdürlüğü iş birliğinde tüm bölgemize tüm Türkiye'ye yeri geldiğinde hizmet veriyoruz. Bugün de yaban hayatına tekrar kuşlarımızı döndürdük. Başarılı bir rehabilitasyon sonucunda 60 yabani kuşumuz tekrar doğaya döndü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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