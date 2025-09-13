Haberler

Afyonkarahisar'da Refüje Çarpan Otomobilde 7 Kişi Yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde refüje çarpan otomobilde 5'i çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

M.A. (57) idaresindeki 03 NK 673 plakalı otomobil, Karacaören köyü yakınlarında refüje çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki M.A. (43), K.A. (12), İ.A. (8), N.A. (6), A.A. (3) ve A.A. (1) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
