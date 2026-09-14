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Afyonkarahisar'da 'reçeteli ilaçların yasa dışı yollarla temini' operasyonu; 15 gözaltı

Afyonkarahisar'da 'reçeteli ilaçların yasa dışı yollarla temini' operasyonu; 15 gözaltı
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AFYONKARAHİSAR'da reçeteli uyuşturucu nitelikteki ilaçların yasa dışı yollarla temin edilmesi ve piyasaya sürülmesine yönelik soruşturma kapsamında, 4'ü doktor ve hastane personeli olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR'da reçeteli uyuşturucu nitelikteki ilaçların yasa dışı yollarla temin edilmesi ve piyasaya sürülmesine yönelik soruşturma kapsamında, 4'ü doktor ve hastane personeli olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde doktor imzalarının taklit edilerek reçeteli uyuşturucu nitelikteki ilaçların yasa dışı yollarla temin edilmesi ve piyasaya sürülmesine yönelik yapılan soruşturmayı derinleştirdi. Yeni deliller ışığında bu sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 'Uyuşturucu maddelerin yasa dışı ticareti, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik' suçlamalarıyla gerçekleştirilen operasyonda aralarında 4'ü doktor ve hastane personeli toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan geçen yılki operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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