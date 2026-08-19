Sinanpaşa'da Kamyonet-Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Sandıklı-Afyonkarahisar kara yolu Taşoluk beldesi mevkisinde 42 HVD 29 plakalı kamyonet ile 07 CCH 526 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6'sı çocuk 11 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA