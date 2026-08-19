Haberler

Sinanpaşa'da Kamyonet-Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Sandıklı-Afyonkarahisar kara yolu Taşoluk beldesi mevkisinde 42 HVD 29 plakalı kamyonet ile 07 CCH 526 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6'sı çocuk 11 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı

Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız'a dev talip

Kenan Yıldız'a dev talip! Tüm dünya bu transferi konuşur
İşte YKS Türkiye birincisinin tercihi: Hayalim gerçekleşti

İşte YKS Türkiye birincisinin tercihi: Hayalim gerçekleşti
Romelu Lukaku'dan Kadıköy atmosferi için özel itiraf

Maç biter bitmez söylediğine beğeni yağıyor: Kariyerimde gördüğüm...
Şampiyonlar Ligi'nde ilginç gece! Tüm maçlar berabere bitti

Şampiyonlar Ligi'nde ilginç gece! Tüm maçlar aynı sonuçla bitti
Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt adli kontrolle serbest bırakıldı

Cemal Enginyurt’un oğlunun milyonluk para trafiği ortaya çıktı
Maç sonuna damga vuran görüntü! Uzun uzun konuştular

Maçın sonuna damga vuran görüntü
Görüntü başkent Ankara'dan! Rezilliği görenler telefona sarıldı

Başkent Ankara'daki bu Rezilliği görenler telefona sarıldı