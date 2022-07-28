Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan boya yüklü tır devrildi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobille çarpışan boya yüklü tır devrildi. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobille çarpışan boya yüklü tır devrildi. Ümit K. idaresindeki 33 AS 096 plakalı boya yüklü tır, Afyonkarahisar- Konya kara yolunda kırmızı ışıkta bekleyen Muharrem Y'nin kullandığı 42 UL 252 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tır yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, yola saçılan boya tenekeleri nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı. İtfaiye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Güncel AA / Kadir Kiper Karahisar İtfaiye Konya Çay Güncel Haberler

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