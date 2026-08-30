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Bolvadin'de Otomobil Tıra Çarptı: 1 Ölü

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

M.K. (36) idaresindeki 34 DF 5278 plakalı otomobil, Bolvadin-Çay kara yolunda A.K'nin kullandığı 42 AGL 760 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan M.K. itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Hayatını kaybettiği belirlenen otomobil sürücüsünün cenazesi, Bolvadin Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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