Haberler

Bolvadin'de Alkollü Sürücü Marketin Camına Çarptı

Bolvadin'de Alkollü Sürücü Marketin Camına Çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir otomobilin marketin camına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir otomobilin marketin camına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

T.A.A. idaresindeki 26 ALN 778 plakalı otomobil, Lala Sinan Paşa Mahallesi'nde bir marketin camına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 270'e çıktı

Felaketin boyutu her saat büyüyor! Ölü sayısı katlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evinin çatısını tamir ederken beton zemine çakılan Ercan hayatını kaybetti

2. kattan düşen adamdan kahreden haber
Saat paylaşımı tepki çeken AK Partili Mahmut Mert Çelik istifa etti

Lüks saat paylaşımı sonrası AK Partili Başkan istifa etti
Fener'e Şampiyonlar Ligi hediyesi! Aziz Yıldırım onu da getiriyor

Fener'e Şampiyonlar Ligi hediyesi! Aziz başkan onu da getiriyor
Beşiktaş, Ernest Poku’yu kadrosuna kattı

İmzayı attı! 22'lik yıldız Süper Lig devine hayırlı olsun

Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar

Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı!

Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti

Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın

Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın