Üye Girişi
Haberi Paylaş
Afyonkarahisar'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Memiş Han (51) idaresindeki 07 EMM 73 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Camili köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Otomobildeki Esma Han (59) hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki Ayşe Deviren (47) ve Hilal Havva Han (25) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Fakı Aslan - Güncel

Karahisar Camili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title