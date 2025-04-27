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Afyonkarahisar'da Otomobil Menderes Çayına Düştü: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da Otomobil Menderes Çayına Düştü: 4 Yaralı
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Çobanlar ilçesinde bir otomobilin Menderes çayına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde otomobilin Menderes çayına düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

S.O. idaresindeki 03 AAT 449 plakalı otomobil, ilçenin Menderes Köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Menderes çayına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, S.O. (22), aynı araçta bulunan A.T. (20), F.C.B. (22) ve M.Ö. (21) yaralandı.

Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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