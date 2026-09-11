Haberler

Afyonkarahisar'da otomobil ile arazözün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobil ile arazözün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobil ile arazözün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobil ile arazözün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İsmail D. idaresindeki 03 AHY 044 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Eskişehir kara yolunda M.K.'nin kullandığı 26 RD 307 plakalı arazözle çarpıştı.

Kazada, sürücü İsmail D. kaza yerinde yaşamını yitirdi, otomobildeki Rabia D. ile devrilen arazözdeki 4 orman işçisi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Rabia D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözün Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangından dönüş yaptığı bildirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan sürücü İsmail D'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var

Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den 'Mekke Anlaşması' çağrısı: Bir an önce onay safhasına getirilsin

Çağrı CHP'den geldi! "Bir an önce onay safhasına getirilsin"
Bülent Uygun'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık: Göreve gelirsek Allah'ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız

''Göreve gelirsek Allah'ın izniyle taraftara şampiyonluğu yaşatırız''
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti

Kayınpederi çıldırtan yazı! Damadı hastanelik etti
A Milli Futsal Takımı'na acı haber

Türk futbolunun acı günü
Ne su şişesi ne de futbolcular! İsmail Kartal'ın istifa etmesinin sebebi bambaşka bir şey çıktı

İsmail Kartal'ın istifa etmesinin asıl sebebi bambaşka bir şey çıktı
Bu kadarına da pes! Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar

Bu kadarına da pes! Türk gazetecilere bakın ne yedirmeye kalkmışlar
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar

O artık siyasi yasaklı! Karara sinirlendi, salondan zorla çıkardılar