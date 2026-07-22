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Afyonkarahisar'da orman yangını

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Afyonkarahisar'da Sülün, Büyükkalecik ve Bayraktepe Mahallesi arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın hızla büyüdü. Bölgeye 9 itfaiye aracı, 4 orman işletme aracı ve çok sayıda personel sevk edildi, hava desteği istendi.

AFYONKARAHİSAR'da başlayan orman yangının söndürülmesi için müdahaleye başlandı.

Kent merkezine bağlı Sülün ve Büyükkalecik beldeleriyle Bayraktepe Mahallesi ortasındaki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın hızla büyüdü. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye 9 itfaiye aracı, 4 orman işletme aracı, çok sayıda iş makinesi ve personel sevk edildi. Kara ulaşımının zor olduğu bölgedeki yangının söndürülmesi için hava desteği talep edildi. Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman kent merkezinden de görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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