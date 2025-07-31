Afyonkarahisar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Hocalar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangına 5 helikopter, 15 arazöz ve 12 itfaiye aracıyla müdahale edildi.
AFYONKARAHİSAR Hocalar ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı.Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyü Eldizan mevkisindeki ormanda dün yangın çıktı. Yükselen dumanları görenler 112 Çağrı Merkezi'ne durumu bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 5 helikopter, 15 arazöz, 12 itfaiye aracı ve 99 personelle müdahale edildi. Yangın yaklaşık 13 saatte kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı.
Haber- kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel