Afyonkarahisar'da Orman Yangını
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Yangın, Kırka beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Kırka beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.