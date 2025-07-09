Afyonkarahisar'da Motosiklet Hırsızlığına Karışan 6 Zanlıdan 1'i Tutuklandı
Afyonkarahisar'daki bir otoparktan çalınan iki motosikletle ilgili başlatılan operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan biri tutuklandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Afyonkarahisar'da otoparktan iki motosikletin çalınmasıyla ilgili yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyazıt Mahallesi'ndeki yediemin otoparkından 2 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettiği 6 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel