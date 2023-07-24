Afyonkarahisar'da minibüs kazasında hayatını kaybeden Perihan Bayer defnedildi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında hayatını kaybeden 8 kişiden biri olan Perihan Bayer'ın cenazesi defnedildi. Cenaze törenine Bayer ailesi, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ve diğer yetkililer katıldı.