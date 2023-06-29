Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Vekili Ali Rıza Çalışır, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı. Programda konuşan Çalışır, bayramın huzur içinde kutlandığını ve kurbanın bir fedakarlığın ifadesi olduğunu belirtti. Törende siyasi temsilciler ve belediye başkanı da katılımcıların bayramını tebrik etti. İl protokolü daha sonra güvenlik güçleriyle bayramlaştı ve şehitliklere karanfil bırakıp dua etti.

Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı yapıldı.

Vali Vekili Ali Rıza Çalışır, Taş Medrese'deki programda, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Çalışır, yaptığı açıklamada, "Türk bayrağı altında ve huzur içinde bir bayram kutluyoruz. Kurban, aynı zamanda bir fedakarlığın ifadesidir." dedi.

Törende, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili Hakan Şeref Olgun ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de konuşma yaparak, katılımcıların bayramını tebrik etti.

Çalışır ve il protokolü, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığındaki personelle bayramlaştı, Hava ve Polis Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bırakıp, dua etti.