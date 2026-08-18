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Tır Sürücüsüne Boya Dökme Cezası

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Afyonkarahisar'da yola boya döken tır sürücüsüne 3 bin lira para cezası kesildi, ehliyetine 15 ceza puanı işlendi. Ayrıca çevreyi kirletme ve trafik güvenliğini tehlikeye atma suçlarından soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da kara yoluna boya döken tırın sürücüsünün ehliyetine 15 ceza puanı uygulandı, 3 bin lira para cezası kesildi.

Dinar-Çay kara yolunda meydana gelen olayın ardından, araçları zarar gören sürücülerin şikayeti üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerce tır sürücüsü M.Ö'ye 3 bin lira para cezası verilirken, ehliyetine de 15 ceza puanı uygulandı.

Dinar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yola boya dökülmesine ilişkin, "Sorumlular hakkında çevrenin taksirle kirletilmesi ve trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması suçlarından adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Öte yandan, kara yoluna dökülen boya, Dinar Belediyesi itfaiye ekipleriyle boya firması yetkililerince temizleniyor.

Kaynak: AA
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