Afyonkarahisar'da soğuk hava etkili oluyor

Afyonkarahisar'da gece en düşük sıcaklığın eksi 7 dereceyi bulmasının ardından sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Akarçay'ın yüzeyi buz tuttu, temizlik ekipleri ve karayolları buzlanmaya karşı önlemler aldı.

Afyonkarahisar'da soğuk hava etkisini gösteriyor.

Hava sıcaklığının gece en düşük eksi 7 dereceyi gördüğü kent merkezi ve yüksek kesimler, sabah kar yağışıyla beyaza büründü.

Soğuk hava nedeniyle Osmangazi ile Selçuklu Mahalleleri arasındaki Akarçay'ın yüzeyinin buz tuttuğu görüldü.

Belediye temizlik ekipleri kaldırım temizliği yaptı.

Öte yandan karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çevre ile köy yollarında buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yaptığı bildirildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
