Afyonkarahisar'da 17 bin 980 makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 17 bin 980 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 14 kilo 550 gram kaçak tütüne el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezindeki adresde yaptığı aramada 17 bin 980 dolu makaron, 14 kilo 550 gram kaçak tütün ve 9 elektronik sigara ele geçirdi.

Şüpheli H.İ'ye yasal işlem uygulandı.