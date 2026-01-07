Haberler

Afyonkarahisar'da 17 bin 980 makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 17 bin 980 makaron ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda 17 bin 980 makaron ve 14 kilo 550 gram kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar'da 17 bin 980 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 14 kilo 550 gram kaçak tütüne el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezindeki adresde yaptığı aramada 17 bin 980 dolu makaron, 14 kilo 550 gram kaçak tütün ve 9 elektronik sigara ele geçirdi.

Şüpheli H.İ'ye yasal işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız, 2026 ülkemiz için reform yılı olacak

Ekonomiden dert yananlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Görüntü gece yarısı çekildi: Kurdu gören Sivas kangalının yaptıkları olay oldu

Kurdu gören Sivas kangalının görüntüsü olay oldu
Kayıp 6 günün esrarı çözüldü! Şara, 12 dakika süren çatışmada yaralanmış

Markette "İyiyim" pozu verdi ama ortaya atılan iddia hayli vahim
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar