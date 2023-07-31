Afyonkarahisar'da Jandarma Astsubay Şehit Oldu

Afyonkarahisar'da alkollü bir sürücünün kamyonetiyle çarptığı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Kazanın ardından bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi. Kamyonet sürücüsü alkollü olduğu belirlendi.

AFYONKARAHİSAR'da kaza yerinde önlem almak istediği sırada, alkollü sürücü M.G.'nin (39) kamyonetiyle çarptığı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı (33), kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Konya'dan Afyonkarahisar yönüne giden N.Ö. (52) idaresindeki 47 DR 756 plakalı saman yüklü TIR, Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarına geldiğinde kontrolden çıkıp yolun sağına devrildi. TIR'ın dorsesinde yüklü saman balyalarının yola savruldu. Kazanın ardından bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı, tedbir amacıyla yola duba koymak isterken, M.G. yönetimindeki 03 AAG 354 plakalı kamyonet çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tatlı ile kamyonet sürücüsü M.G. ve TIR şoförü N.Ö., ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneyle götürüldü. Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Tatlı şehit oldu. Kamyonet sürücüsü M.G.'nin yapılan kontrolde 1.02 promil alkollü olduğu belirlendi. M.G. ve N.Ö.'nün tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Afyon-Konya karayolu Sultandağı/Dereçine mevkisinde meydana gelen trafik kazasına müdahale ederken, başka bir aracın çarpması sonucu Asb. Kd. Çvş. Mustafa Tatlı şehit olmuştur. Kahraman jandarmamıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi. (DHA)