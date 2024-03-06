Afyonkarahisar'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Zanlı Gözaltına Alındı
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladıkları şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde izinsiz kazı yapan 4 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Darıcılar köyü Mezarlık mevkisinde devriye görevi sırasında, İ.Ş, D.Ş, A.Y. ile F.K'yi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin, kazıda kullandığı malzemelere el konuldu.
Zanlılardan D.Ş'nin köydeki adresinde de arama yapıldı. Burada 2'si ruhsatsız 3 av tüfeği, 8 fişek ile define arama çubuğu bulundu.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.