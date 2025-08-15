Afyonkarahisar'da İpe Dolanan Leylek Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde elektrik direğine yuva yapan bir leyleğin ayağı ipe dolandı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen ekipler leyleği kurtardı ve yaralı leylek tedavi için yaban hayatı rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ayağı ipe dolanan leylek kurtarıldı.

Dodurga köyünde elektrik direğine yuva yapan leyleğin ayağı ipe dolandı.

Köy muhtarı, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile OEDAŞ'a bildirdi.

Köye gelen ekipler, leyleğin ayağını ipten kurtardı.

Ayağından yaralandığı görülen leylek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

Leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları

Kriz büyüyor! Peş peşe Özlem Çerçioğlu istifaları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız kardeşini taciz ettiler, kendisini de vahşice katlettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.