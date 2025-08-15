Afyonkarahisar'da İpe Dolanan Leylek Kurtarıldı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde elektrik direğine yuva yapan bir leyleğin ayağı ipe dolandı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen ekipler leyleği kurtardı ve yaralı leylek tedavi için yaban hayatı rehabilitasyon merkezine götürüldü.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ayağı ipe dolanan leylek kurtarıldı.
Dodurga köyünde elektrik direğine yuva yapan leyleğin ayağı ipe dolandı.
Köy muhtarı, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile OEDAŞ'a bildirdi.
Köye gelen ekipler, leyleğin ayağını ipten kurtardı.
Ayağından yaralandığı görülen leylek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.
Leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
