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Afyonkarahisar'da inşaatta boya yapan işçi merdivenden düşerek hayatını kaybetti

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Afyonkarahisar Erkmen'deki villa inşaatında boya yaparken merdivenden düşen işçi, ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İşçi, Çobanlar ilçesinde defnedildi.

Afyonkarahisar'da bir inşaatta boya yaparken merdivenden düşen işçi, hayatını kaybetti.

Erkmen beldesindeki bir villa inşaatında çalışan Cemalettin Saykı (28) dün, merdiven üzerinde boya yaperken düştü.

Ağır yaralanan Saykı, ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saykı, Çobanlar ilçesinde defnedildi.

Kaynak: AA
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