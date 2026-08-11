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Hocalar'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

V.K. (52) idaresindeki 64 DU 135 plakalı otomobil, Davulga köyünde F.K. (23) yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan E.F, N.K, İ.K, M.K. ve A.K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan V.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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