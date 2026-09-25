Afyonkarahisar'da hükümlülere yönelik geri dönüşüm sergisi açıldı

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Afyonkarahisar'da "Geri Dönüşümden Sanata" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Açık Ceza Kurumu Müdürlüğünün bahçesindeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Dijital Geleceğe Adım: Mahkumlar İçin Dijital Okuryazarlık" Erasmus KA210 projesi kapsamında hazırlanan "Geri Dönüşümden Sanata" sergisinin açılışı için bir araya geldiklerini belirtti.

Sergide yer alan eserlerin yalnızca sanatsal çalışmalar olmadığını aynı zamanda emeğin, üretkenliğin, özgüvenin ve yeniden topluma kazandırılma sürecinin de birer göstergesi olduğunu aktaran Patlak, şunları kaydetti:

"Proje ile hükümlülerimizin dijital, sosyal ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi, kendilerini ifade edebilmeleri ve tahliye sonrasındaki hayata daha güçlü hazırlanmaları amaçlanmaktadır. Atık malzemelerin sanat eserine dönüştürülmesi de bu süreci anlamlı biçimde yansıtmaktadır. Doğru eğitim ve destekle her bireyin yeniden üretebileceğine ve topluma değer katabileceğine inanıyoruz. Emeği geçen kurum yöneticilerimize, eğitimcilerimize, personelimize ve eserleri hazırlayan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum."

Serginin açılışı, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş ve protokol üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Program serginin gezilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA