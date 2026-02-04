Afyonkarahisar'da hayvan arama kurtarma eğitimi düzenlendi

Haberler

AFAD tarafından düzenlenen hayvan arama kurtarma eğitimi, Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin desteğiyle gerçekleştirildi. Eğitime 10 ilden 25 katılımcı katıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Afyonkarahisar'da hayvan arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Fidan, AA muhabirine, TÜBİTAK destekli projeyle afet ve acil durumlarda hayvan arama kurtarma eğitimini gerçekleştireceklerini söyledi.

Dört üniversiteden 7 eğitmenin olduğunu anlatan Fidan, şunları kaydetti:

"Burada hem katılımcılara hem de STK'lerin arama kurtarma birimlerine hayvan arama kurtarma eğitiminin tekniklerini vereceğiz. Ayrıca arkadaşlar sahada hayvan mankenler üzerinden arama kurtarmayı nasıl yapacaklarını görecekler."

AFAD Afyonkarahisar Müdürü Ali Altındal da afet ve acil durumların malesef hayatın bir gerçeği olduğunu belirtti.

Altındal, "Bugün çalışmamızın ilk günü, açılışını yapıyoruz. 10 ilden 25 katılımcıyla başladık. Bu ilk eğitimimiz. Geniş kitlelere ulaşma hedefimiz var." dedi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
