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Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.O. yakalandı.

Örgütün sözde esnaf yapılanmasında yer alan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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