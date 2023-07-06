Afyonkarahisar'da evinde bıçaklanan kişi taburcu edildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan bir kişi, evinde tartıştığı bir kadın tarafından sırtından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan kişi tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Polis, şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı.