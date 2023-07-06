Afyonkarahisar'da evinde bıçaklanan kişi taburcu edildi
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan bir kişi, evinde tartıştığı bir kadın tarafından sırtından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan kişi tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Polis, şüpheli kadını yakalamak için çalışma başlattı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde evinde sırtından bıçaklanarak hastaneye kaldırılan kişi taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, Bademli Mahallesi'nde yaşayan S.Ç, (82) evinde tartıştığı bir kadın tarafından sırtından bıçaklandı.
Kadının kaçtığı olayda, ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Ç, tedavisin ardından taburcu edildi.
Polis ekipleri, S.Ç'yi bıçaklayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.