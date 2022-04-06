Afyonkarahisar'da eski belediye başkanı ile bir şüpheli hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da eski belediye başkanı ile bir şüpheli hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da eski belediye başkanı ile bir şüpheli hırsızlık suçlamasıyla tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, römork hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri eski belediye başkanı 2 şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, römork hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri eski belediye başkanı 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akharım beldesinde S.K'nin arazisinden römork ve içinde bulunan 2 su tankının çalındığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, beldede bir dönem belediye başkanlığı yapan N.Ö'nün yakın zamanda römork sattığı öğrenildi.

Bunun üzerine römorku alan kişiyle irtibata geçen jandarma ekipleri, fotoğraflarla karşılaştırma yaptı.

N.Ö'nün telefon görüşmelerini de inceleyen ekipler, çalınan römorkun Sinanpaşa ilçesi Düzağaç beldesinde M.M.A'nın bağ evinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, N.Ö. ile ona yardım ettiği iddiasıyla Ç.Ç'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan römork, sahibi S.K'ye teslim edildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Karahisar, Jandarma, Akharım, Güncel, Haberler

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