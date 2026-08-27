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Sandıklı'da Kamyon Yangını 80 Hektar Alanı Küle Çevirdi

Sandıklı'da Kamyon Yangını 80 Hektar Alanı Küle Çevirdi
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde balata arızası sonucu patates yüklü kamyonda çıkan yangın, engebeli arazideki otları tutuşturdu. İtfaiye ve arazözlerin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon ve yaklaşık 80 hektarlık alan zarar gördü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde engebeli arazide çıkan yangın söndürüldü.

Çakmaktepe mevkisinde balatalarındaki arıza nedeniyle patates yüklü kamyonda çıkan yangın, engebeli arazideki otları tutuşturdu.

İhbar üzerine bölgeye, Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon ile engebeli arazideki yaklaşık 80 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA
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