Afyonkarahisar'da Eber Gölü sazlığındaki yangın geniş alana yayılarak zarara yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü sazlık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın zarara neden olurken bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü sazlık alanında çıkan yangın zarara neden oldu.
Gölün kıyılarında bulunan sazlık alanlar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
Kaynak: AA