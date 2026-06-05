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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

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Afyonkarahisar'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında 'Dünya Bize Emanet' temasıyla etkinlik düzenlendi. Öğrencilere ödüller verildi, halk oyunları gösterisi sunuldu. Ayrıca Çay ilçesinde İl Genel Meclisi toplantısı yapıldı.

Afyonkarahisar'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Kent Meydanı'ndaki program, "Dünya Bize Emanet" temasıyla düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Merih Karayol'un konuşmasının ardından, öğrenciler halk oyunu gösterilerisi sundu.

Atık Pil Toplama Kampanyası ile "Atma, Onar, Yenisini Alma" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere sertifika ve ödülleri verildi.

Programa, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çay'da İl Genel Meclisi toplantısı

Çay ilçesinde İl Genel Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Çağlayan Park'taki toplantıda, ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıya, Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Siper ve meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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