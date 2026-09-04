Düğünde havaya ateş açan şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da bir düğünde tabancayla havaya ateş açan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir düğünde havaya ateş açılmasına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, düğünde görevli sivil ekiplerin takibi sonucu havaya ateş açan S.Y. tabancayla yakalandı.

Yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 6 boş kovan ele geçirildi.

Şüpheli S.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece "6136 sayılı Kanun'a muhalefet etmek ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA