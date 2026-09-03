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Buca'da Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açtı: Araçlar Hasar Gördü

Buca'da Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açtı: Araçlar Hasar Gördü
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İzmir'in Buca ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.K., tartıştığı kişinin evinin önünde pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Park halindeki araçlar saçmalardan hasar aldı, o anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kaçan şüpheli, Torbalı'da düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyete götürüldü.

İZMİR'in Buca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.K. (53), tartıştığı kişinin evinin önünde pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntülerken, şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı.

Olay, 31 Ağustos'ta, Çamlıkule Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.K. (53), tartıştığı kişinin evinin önüne pompalı tüfekle gidip rastgele ateş etti. Park halindeki bazı araçlarda saçmalar nedeniyle hasar oluştu. O anları vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde, şüphelinin elindeki silahla sokakta koşması yer aldı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Torbalı ilçesinde bulunduğunu belirlenen şüpheli, bugün düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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