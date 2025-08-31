Afyonkarahisar'da Düğün Yemekleri Zehirlenmeye Neden Oldu

Afyonkarahisar'ın Çayırbağ beldesindeki bir düğünde ikram edilen yemekten zehirlendikleri şüphesiyle 38 kişi hastanelere başvurdu. Davetliler, yemeği yedikten sonra rahatsızlandı ve tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
