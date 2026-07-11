Haberler

Afyonkarahisar'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Fatih Mahallesi'nde düğün yemeği yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu.

Afyonkarahisar'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih Mahallesi Filistin Caddesi'nde düğün yemeği yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız

Özgür Özel, yolunu belirledi: Çok yakında...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi

16 yaşındaki stajyer sanayi sitesinde feci şekilde can verdi
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
ABD Kongre üyesi, Batı Şeria'da İsrailli yasa dışı yerleşimciler tarafından alıkonuldu

İsraillilerin rehin aldığı ABD'liye bakın
'Bira parası borcu' cinayetinde 1 tutuklama 3 adli kontrol

Bu da "bira" cinayeti! Acımadan öldürdü
Trump'ın Ankara'da kaldığı otele dışarıdan tuvalet getirildiği iddiasına açıklama

Ankara'da kaldığı otelle ilgili "tuvalet" iddiasına açıklama geldi
Konya'da kuyumcuyu tabancayla öldüren zanlı aynı silahla intihar etti

Önce kuyumcuyu sonra kendini öldürdü
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi