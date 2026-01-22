Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı, köy çocuklarına oyun parkı sürprizi yaptı
Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Emirdağ'ın Yüreğil köyünde çocuklar için yeni bir oyun parkı kurdu. Öğretmen Aziz Dönmez'in sosyal medya üzerinden yaptığı talep, Vali Yiğitbaşı tarafından dikkate alındı ve kısa sürede park inşa edildi.
Döneli Mahallesi'nde bulunan Döneli İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Aziz Dönmez'in, sosyal medyadan çocuklar için oyun parkı talebini ilettiği mesajına kayıtsız kalmayan Yiğitbaşı, konuyla yakından ilgilendi.
Yiğitbaşı'nın talimatıyla Emirdağ Kaymakamlığınca köye kısa sürede yeni bir oyun parkı kuruldu.
Çocuklar ve köy halkı oyun parkı için Yiğitbaşı'na teşekkür etti.
