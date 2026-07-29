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Afyonkarahisar'da çıkan iki yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'da çıkan iki yangın söndürüldü
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Afyonkarahisar'da çıkan iki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Afyonkarahisar'da çıkan iki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nin arkasındaki hurda araçların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, alandaki bazı hurda araçların zarar gördüğü öğrenildi.

Sandıklı ilçesindeki Millet Bahçesi'nde çıkan ot yangını da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA
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