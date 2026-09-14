Afyonkarahisar'da çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalık etkinliği düzenlendi

Afyonkarahisar'da, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı ( Cop31 ) hazırlıkları kapsamında çocuklara yönelik çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalık etkinliği yapıldı.

Afyonkarahisar Çocuk Hakları Komitesi de kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde stant açarak etkinliklere başladı.

Etkinlik kapsamında çocukların hazırlanan iklim ağacına geleceğe yönelik notlar bırakmaları sağlandı. Ekran süresine ilişkin mini anketler gerçekleştirildi, iklim ve çocuk hakları konusunda sokak röportajları yapıldı.

Çocuklara tohum topları ve cam fidanları dağıtılırken, iklim ve çocuk haklarına ilişkin düşüncelerin paylaşılması amacıyla mesaj sandığı oluşturuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hakları Yetişkin Temsilcisi Yasemin Özdemir, AA muhabirine, faaliyetin Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı başlatıldığını söyledi.

Faaliyet kapsamında sıfır atık, geri dönüşüm, iklim değişikliği ve mesaj sandığı başlıklarında çalışmalar yürüttüklerini belirten Özdemir, çocuklarda bu konulara ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Özdemir, "Faaliyetimiz sıfır atık, geri dönüşüm, iklim değişikliği ve mesaj sandığı şeklinde ilerliyor. Amacımız çocukları dijital ortamdan daha fazla uzaklaştırmak ve doğaya kazanım sağlamak. Sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda çocuklarda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enerji Yöneticisi Ali Tekin Demir de COP31'in önemine değindi.

Kaynak: AA