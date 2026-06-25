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Afyonkarahisar'da bir evin çatısında sıkışan ineği itfaiye kurtardı

Afyonkarahisar'da bir evin çatısında sıkışan ineği itfaiye kurtardı
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Afyonkarahisar'da otlarken zıplayarak bir evin çatısına düşen inek, ahşap çatının çökmesi sonucu sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da düştüğü evin çatısının çökmesi sonucu sıkışan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Hıdırlık mevkisinde otlayan bir inek, zıplayarak kot farkı bulunan evin çatısına düştü.

Ahşap çatının çökmesi sonucu sıkışan ineği gören vatandaşlar, durumu Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin çatısına çıkarak halatlarla ineği kurtarmaya çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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