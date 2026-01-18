Haberler

Afyonkarahisar'da büfeyi silahlı tehdit ve biber gazıyla soyan 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da kar maskeleriyle bir büfeyi soyan 2 kişi, biber gazı ve tabanca kullanarak çalışanı etkisiz hale getirdikten sonra kaçarken yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Afyonkarahisar'da kar maskeleriyle gittikleri büfeyi tabanca ve biber gazı kullanarak soyan 2 şüpheli tutuklandı.

Milli Birlik Caddesi'nde 5 Ocak'ta bir büfeye gelen kar maskeli P.B.D. ve S.A.O, tabanca doğrultup biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdikleri çalışan S.U'yu darbetti.

Şüpheliler, ardından kasadaki 9 bin 500 lirayı alıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, maskeli ve parmak izi bırakmamak için eldiven kullanan şüphelilerin kimliklerini, bölgedeki güvenlik kameralarının 1467 saatlik görüntü kaydını inceleyerek tespit etti.

Adreslerinde gözaltına alınan P.B.D. ile S.A.O'nun suçlarını polis ekiplerine itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay anı güvenlik kamerasında

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kar maskeli ve kapüşonlu şüphelilerden birinin S.U'ya biber gazı sıktığı, diğerinin tabanca doğrulttuğu görülüyor. Şüphelilerin sonrasında çalışanı darbetmesi ve yaşanan arbede ile kasadan para alıp kaçtıkları da görüntülerde yer alıyor.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
