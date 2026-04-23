Afyonkarahisar'da bir kadının ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir kadının ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Ekim 2025'te Yeşilyurt köyünde Alev Karagöz'ün şüpheli ölümüne ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmada şüpheli ölümün intihar olmadığı yönünde delillere ulaştı.

Karagöz'ün eski eşi G.K. ile O.K. ve Ş.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.K, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

G.K. ile O.K ise çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Özgür Özel ile görüşür müsünüz?' sorusuna net yanıt

Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
İspanya’da tatbikatta büyük hata: 600 bin Euroluk zırhlı araç yere çakıldı

Paraşütün açılmaması Avrupa ülkesine pahalıya patladı

Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar'dan sert çıkış

Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar çıldırdı
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı

Ameliyat olacak: Sezonu kapattı!
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı

Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
İspanya’da tatbikatta büyük hata: 600 bin Euroluk zırhlı araç yere çakıldı

Paraşütün açılmaması Avrupa ülkesine pahalıya patladı

Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı! Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak

7 yeni başkanlık kuruldu! İçlerinden biri çok kritik
Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe