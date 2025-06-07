Afyonkarahisar'da bayramlaşma programı düzenlendi

Afyonkarahisar'da bayramlaşma programı düzenlendi
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Afyonkarahisar Valiliğince, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valiliğince, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Taş Medrese'de düzenlenen programda, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bugün Kurban Bayramı'nın adına yakışır şekilde birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Gerçekten çok muhteşem vatana sahibiz. Binlerce yıllık geçmişine, değerlerine ve inançlarına sahip çıkan topraklarda yaşıyoruz. Bunların kıymetini bilmeliyiz. Bu bayram coşkusu bilinci ve şuurunu gelecek nesillerimize aşılamalıyız. İnşallah nice güzel bayramları güçlü ve kuvvetli şekilde yaşamayı rabbimiz hepimize göstersin."

Programda, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve Belediye Başkanı Vekili Hafize Özmen konuşma yaparak katılımcıların Kurban Bayramını kutladı.

Buradaki programın ardından Yiğitbaşı ve protokol üyeleri, Afyonkarahisar Hava Şehitliğini ziyaret etti, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'ndaki personelle bayramlaştı.

Yiğitbaşı, İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan İbrahim Büyük'ün Şanlıurfa'da yaşayan annesi Yıldız Büyük ile telefonda görüşerek bayramını kutladı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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