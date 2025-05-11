Afyonkarahisar'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü A.Y., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
A.Y. idaresindeki 35 AU 9328 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel